Google Pixel 6 (Pro): Wie viele Android-Updates gibt es denn nun?

Es hat sich schon sehr früh angedeutet, dass Google beim neuen Pixel mit mehr Updates glänzen möchte. Schon im Sommer war von bis zu 5 Jahren die Rede. Das wurde dann in der Gerüchtephase „bestätigt“, allerdings mit einer Frage.

Google wirbt mit 5 Jahren für Sicherheitsupdates und kurz vor der Ankündigung wurde auch klar: Das werden keine 5 Android-Updates sein. Da sind wir noch von 4 großen Android-Updates ausgegangen, doch die wird es leider nicht geben.

Im Rahmen der gestrigen Veranstaltung sprach Google immer wieder von den 5 Jahren und man wirbt auf sämtlichen Seiten damit. Es hat aber einen Grund, dass man die Zahl der sogenannten „Major Updates“ gestern klein halten wollte.

Google Pixel: Kein Fortschritt bei großen Updates

Das Google Pixel 6 und Google Pixel 6 Pro bekommen weiterhin nur drei große Updates. Es gibt also Android 13 nächstes Jahr, dann Android 14 im Jahr darauf und mit Android 15 im Oktober 2024 ist dann voraussichtlich auch Schluss.

Die Sicherheitsupdates gibt es bis Oktober 2026, also wie erwartet volle 5 Jahre. Google spricht übrigens immer von „mindestens“, aber in der Tech-Welt gibt es eine Regel: Kauft keine Produkte basierend auf dem, was noch kommen könnte.

Das ist bei den großen Android-Updates also doch kein Fortschritt mit der neuen Generation, am Ende gibt es nur zwei zusätzliche Jahre für die Sicherheit. Das ist gut, gar keine Frage, aber das ist nicht der Schritt, den man von Google erwartet.

Google will schon immer mit dem iPhone mitspielen und nicht unbedingt andere Android-Modelle ablösen. Doch wenn Apple einem iPhone SE auch mal eben 6 große iOS-Updates spendiert, dann ist das für ein Pro-Pixel doch zu wenig.

