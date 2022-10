Nest Wifi Pro vorgestellt: Google setzt bereits auf Wi-Fi 6E und Matter

Apple iPhone und mehr: USB C ab 2024 für alle Pflicht

Android-Smartphones muss man in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr in der Überschrift erwähnen, denn da ist USB C seit Jahren der Standard. Und das selbst bei günstigen Modellen. Doch das Apple iPhone ist weiterhin die große Ausnahme. Noch, denn…4. Oktober 2022 JETZT LESEN →