So sieht das Google Pixel 9 Pro aus!

Google kann neue Produkte wirklich nicht gut geheim halten und so kommt es, dass wir schon wieder viele Monate vorher das Design des neuen Flaggschiffs kennen. Im Oktober dürfte das Google Pixel 9 Pro kommen und wir haben die ersten Bilder.

Es handelt sich um Renderbilder von OnLeaks, der diese an Mysmartprice verkauft hat. Eine sehr gute und zuverlässige Quelle, auch wenn das finale Design gerne ein kleines bisschen abweicht. Doch das sind dann meistens nur Details beim Design.

Wir bekommen also ein neues Design mit dem Google Pixel 9 Pro und es wird eine Ecke kantiger, ich würde fast sagen iPhone-lastiger. Das sieht wie eine Mischung aus Google Pixel 8 Pro (die Designsprache bleibt also erhalten) und iPhone aus.

Auf den ersten Blick aber gar nicht so schlecht, gefällt mir. Und die gute Nachricht ist, dass das Display wohl 6,5 Zoll groß ist, es dürfte also kompakter werden. Mal schauen, ob Google in diesem Jahr dann ebenfalls einen Titanrahmen nutzen wird.

Samsung plant Meilenstein für die Galaxy Watch Die nichtinvasiven Glukoseüberwachung dürfte eines der wichtigsten Features für Smartwatches in den kommenden Jahren sein und viele Marken arbeiten an diesem Schritt. Samsung ist dabei und rechnet in den nächsten […]23. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->