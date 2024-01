Samsung plant Meilenstein für die Galaxy Watch

Die nichtinvasiven Glukoseüberwachung dürfte eines der wichtigsten Features für Smartwatches in den kommenden Jahren sein und viele Marken arbeiten an diesem Schritt. Samsung ist dabei und rechnet in den nächsten 5 Jahren mit dem Durchbruch.

Sollte die „kontinuierlich Blutdruck und Glukose-Messung“ kommen, dann wäre man „in einer ganz anderen Situation“, das wäre ein Meilenstein für Smartwatches, so Hon Pak laut Bloomberg in einem Gespräch mit der Presse auf dem letzten Event.

Der neue Samsung Galaxy Ring sei eine nette Ergänzung, aber dieser Schritt sei der Durchbruch für Health-Funktionen in Wearables. Samsung steckt „bedeutende Investition“ in diese Entwicklung und auch Apple erreichte 2023 einen Meilenstein.

Health-Funktionen für Kopfhörer geplant

Neben der Smartwatch und einem Ring werden die Health-Funktionen jetzt auch in die Kopfhörer von Samsung wandern, vielleicht sehen wir da mit den kommenden Galaxy Buds 3 Pro den ersten Schritt. Diese dürften im August vorgestellt werden.

Ich bin gespannt, wann wir die Blutzucker-Funktion wirklich sehen werden, denn sowas stand auch mal für die Samsung Galaxy Watch 4 im Raum. Schauen wir mal, sicher ist aber, dass die großen Marken es wollen und viel Geld dafür investieren.

Google und Samsung sind bereit: Alternative für Dolby Atmos kommt Google sind die Lizenzgebühren von Dolby ein Dorn im Auge und daher haben wir 2022 das erste Mal erfahren, dass Alternativen für Dolby Vision und Dolby Atmos in Planung sind […]23. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->