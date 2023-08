Google Pixel Fold erhält das August-Sicherheitsupdate mit kleineren Fehlerkorrekturen

Das Sicherheitsupdate für August steht vor der Tür und wird mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Update vor der Veröffentlichung von Android 14 sein. Neben der Veröffentlichung für alle berechtigten Pixel-Smartphones wird auch das kürzlich auf den Markt gebrachte Pixel Fold ab sofort das Update erhalten.

Obwohl das Pixel Fold von Google seit einigen Wochen erhältlich ist, ist es etwas ruhig um das Gerät geworden. In der Presse wurde das faltbare Smartphone grundsätzlich positiv aufgenommen, der Google Tensor-Prozessor und der Preis wurden jedoch eher kritisch gesehen. Mein Redaktionskollege Oliver ist begeistert vom richtigen Seitenverhältnis des Pixel Fold – seine Eindrücke können hier nachgelesen werden.

Zurück zum Update: Die Software-Aktualisierung trägt die Versionsnummer TQ3C.230805.001.A3 und konzentriert sich hauptsächlich auf kleinere Fehlerbehebungen. Abgerundet wird das Update durch sicherheitsrelevante Anpassungen und das Schließen von Sicherheitslücken.

Die Release Notes lesen sich wie folgt:

Google Pixel Update – The August 2023 update includes bug fixes and improvements for Pixel users – see below for details.

Bluetooth

– Fix for issue occasionally causing Bluetooth keyboards to not connect

User Interface

– Fix for issue causing certain Live Wallpapers to display incorrectly in different device orientations

– Fix for issue occasionally causing lock screen to not respond

– Fix for issue occasionally causing home screen launcher search input to not register