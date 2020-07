Google Pixel: Ehemaliger Kamera-Experte baut neue App

Google fokussierte sich beim Marktstart vom ersten Pixel-Smartphone sehr stark auf die Kamera. Daran hat sich in den Jahren danach nichts geändert, denn bis heute ist die Kamera eines der wichtigsten Features für Google.

Adobe plant neue Kamera-App

Vor ein paar Wochen hat der Kamera-Experte Marc Levoy das Unternehmen verlassen und in einer Mail hat Adobe gegenüber The Verge bestätigt, dass man sich geeinigt und diesen eingestellt hat. Er soll eine neue Kamera-App bauen.

Bisher ist aber nur bekannt, dass sich Levoy auf eine „universelle Kamera-App“ konzentrieren wird. Wir wissen nicht, wann diese kommt, was sie kann und was Adobe genau plant. Bei so einem Einkauf wird man aber einen Plan haben.

Meine Vermutung: Die Hardware ist eine Sache, entscheidend ist in der heutigen Zeit die Software bei Smartphones. Vielleicht möchte Adobe die eigene Marke mit einer Kamera-App für alle stärken, welche die Qualität von Pixel-Smartphones bieten soll. Die Kamera-App von Google gibt es nämlich nur für Pixel-Modelle.

