Google Pixel Watch könnte ein großes Update im März bekommen

Google spendierte der Pixel Watch im Dezember ein erstes größeres Update und eine Art „Feature Drop“, wie wir ihn von den Pixel-Smartphones kennen. Man hat von Anfang an betont, dass man die Wear OS-Smartwatch ebenfalls pflegen will.

Im Januar und Februar gab es dann die üblichen Updates für die Sicherheit, doch im März könnte mal wieder ein größeres Update anstehen. Den Hinweis dazu liefert Verizon, ein US-Netzbetreiber, der heute schon die Versionsnummer genannt hat.

Google Pixel Watch: Feature Drop im März?

Laut Verizon wird die Google Pixel Watch ein Update auf Version RWDA.230114.008 bekommen und während sich bei den letzten Updates nur die letzten drei Zahlen änderten (RWD9.220429.XXX), so gibt es hier doch eine etwas größere Änderung.

Das bedeutet nicht, dass auch wirklich ein großes Update kommt, aber ein solches hat sich in den letzten Tagen schon angedeutet. So wurde unter anderem bekannt, dass die Google Pixel Watch eine Sturzerkennung (nicht in Deutschland) bekommt.

Wir könnten also im März einen weiteren „Feature Drop“ für die Pixel-Modelle (Smartphones und Smartwatch) sehen. Und weil das Update vermutlich nächste Woche erscheint, hat Google schon jetzt erste Partner wie Verizon darüber informiert.

