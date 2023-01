Google Pixel Watch erhält das Januar-Update

Bei der Ankündigung der Pixel Watch gab Google eine Update-Garantie bekannt: Man will die Smartwatch bis mindestens Oktober 2025 mit Software-Updates unterstützen. In puncto Wear OS-Uhren ist der Wert durchaus nicht schlecht, wobei Samsung für die Galaxy Watch-Modelle bekanntermaßen vier Jahre an Unterstützung zusichert.

Nachdem die Pixel-Smartphones bereits letzte Woche das Januar-Update erhalten haben, erscheint nun auch eine entsprechende Version mit der Versionsnummer RWD9.220429.073 für die Pixel Watch. Das Update wird ab sofort ausgerollt.

Wie beim Dezember-Update legt Google den Fokus auf Fehlerbehebung und behebt ein Problem im Zusammenhang mit Ziffernblättern von Drittanbietern und der Always on Display (AOD)-Funktion. Weitere Details nennt Google nicht.

The January 2023 software update includes bug fixes and latest security patches for Pixel Watch users. Items highlighted below are intended to be user facing changes of note in this release.