Google rückt Fokus auf kostenpflichtige Abos

Google kannte man früher als Anbieter, der so ziemlich jeden Dienst kostenlos auf den Markt brachte und später über Werbung oder den Daten der Nutzer finanzierte.

Doch in den letzten Jahren hat sich diese Strategie verändert. Die Werbung (und die Einnahmen damit) dominiert zwar weiterhin die Geschäftszahlen von Google, aber die Abos werden immer wichtiger. Google One ist in den Fokus gerückt und auch YouTube Premium ist sehr wichtig geworden, man möchte mehr zahlende Nutzer.

Vor einem Jahr präsentierte Google die „Search Generative Experience“, die Suche der Zukunft, bei der man auf KI setzt. Seit dem testet Google diese neue Suche:

Viele werden diese neue Suche aber womöglich nie sehen, denn glaubt man der Financial Times, dann ist keine kostenlose Version mit Werbung geplant. Diese neue KI-Suche wird Google vermutlich nur im Abo (also Google One) anbieten.

Ein weiterer Schritt, der zeigen würde, dass Google nicht mehr abhängig vom Geld der Werbung sein möchte, sondern kostenpflichtige Nutzer bevorzugt. Und KI ist hier anscheinend die große Hoffnung, dass viele 20+ Euro für ein Abo zahlen.

