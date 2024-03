Google will KI aus politischen Fragen heraushalten

Google wirbt derzeit mit Gemini, der neuen KI, die man auf vielen Ebenen pusht. Es gibt auch einige, die solche Dienste nach politischen Ansichten fragen, aber das will Google verhindern, denn Gemini wird sich aus den US-Wahlen 2024 heraushalten.

Und auch in anderen Ländern der Welt sieht es nicht anders aus, bei uns gibt es auch keine Antworten auf viele Fragen aus der Politik. In Indien stehen auch bald Wahlen an, da möchte Google auch dafür sorgen, dass sich die KI eher zurückhält.

Google wurde erst vor wenigen Tagen kritisiert, als bekannt wurde, dass die KI-Bilder zu sehr von der Realität abweichen und teilweise diskriminierend sind. Daher hat man sich auch dazu entschieden, dass Bilder von Personen vorerst raus sind.

Ich bin mal gespannt, wie das bei den US-Wahlen und auch bei den Wahlen hier in Deutschland ablaufen wird, einige Parteien nutzen schon jetzt KI-Bilder, um damit zu werben und sich ein Bild aufzubauen, welches in der Realität nicht existiert. Im Moment erkennt man die Fakes noch, aber das wird in Zukunft immer schwieriger.

Eine schöne Metapher für die Propaganda der rechtsextremen AfD: Es soll auf den ersten Blick gut aussehen, aber wenn man nur ein wenig genauer hinsieht, ist es Fake und ehrlich gesagt ein wenig gruselig. pic.twitter.com/ewEX5l9PGT — Volksverpetzer  (@Volksverpetzer) March 12, 2024

