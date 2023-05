Großes Samsung-Event: Termin steht wohl fest

Samsung zeigt seine Smartphones für das zweite Halbjahr immer früher und es steht schon seit einigen Wochen im Raum, dass man in diesem Jahr sogar erstmals in den Juli wandert. Und so ist es angeblich auch, der 26. Juli 2023 soll es werden.

An diesem Tag wird Samsung angeblich das neue Galaxy Fold, das neue Galaxy Flip, die neuen Galaxy Tabs, neue Galaxy Buds und eine neue Galaxy Watch zeigen. Und wer weiß, vielleicht hat man für das Unpacked-Event sogar noch mehr dabei.

Ich bin jedenfalls gespannt, was Samsung alles zeigen wird, auch wenn bei den Foldables in diesem Jahr wohl kein großer Sprung ansteht. Aber Unpacked-Events sind immer spannend und mich interessiert da vor allem das neue Galaxy Tab S9, denn Samsung spendiert wohl auch endlich dem kleinen Modell ein OLED-Display.

Apple iPhone 16 Pro: Sehr gute Nachricht für die Kamera Das Apple iPhone hat eine sehr gute Kamera. Man kann darüber streiten, ob es die beste ist, aber sowas ist mittlerweile auch etwas subjektiv, da Software eine große Rolle spielt. […]16. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->