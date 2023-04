Konkurrenzdruck? Samsung plant neue Smartphones schon im Juli

Samsung verschiebt seine Unpacked-Events immer weiter nach vorne und das zweite Event rutschte in den letzten Jahren sogar auf Anfang August. Jetzt soll es laut SamMobile sogar schon in den Juli wandern – und zwar in die letzte Woche.

Demnach könnte Samsung zwischen dem 24. und 28. Juli schon die neuen Galaxy Z-Modelle, neue Galaxy Tabs, die neue Galaxy Watch und neue Kopfhörer zeigen.

Viele Konkurrenten warten mit ihren Ankündigungen die Sommerferien der Welt ab und tendieren eher zum September oder sogar Oktober bei den Neuheiten, doch Samsung will sich in den letzten Jahren so einen zeitlichen Vorteil verschaffen.

Das bringt den Vorteil mit, dass man der erste Anbieter mit Neuheiten ist, aber das bringt oft den Nachteil mit, dass man die Preise zeitnah senken muss, damit diese Neuheiten noch attraktiv sind, wenn die Konkurrenz mit ihren Modellen kommt.

