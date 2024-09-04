Gaming

Astro Bot: PS5-Blockbuster bei Amazon Prime im Angebot (Update)

Von
3 Kommentare
Astro Bot Header

Das Lineup der PlayStation Studios ist in diesem Jahr überschaubar und ein großes Highlight ist daher Astro Bot. Der Plattformer startet am Freitag exklusiv auf der PlayStation 5 und kann bei Amazon sogar schon für 49,99 Euro bestellt werden.

Man muss zwar Prime-Mitglied sein, um diesen Rabatt (an der Kasse) zu sehen, aber es gibt ja auch die kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon. Oder man kennt vielleicht auch eine Person, die einem Astro Bot bei Amazon bestellen kann.

Ich kann es jedenfalls nicht erwarten, denn in weniger als 24 Stunden darf ich hier endlich über Astro Bot sprechen. Mein Test zum Spiel ist quasi fertig, ich habe es schon durch. Und ich würde den Kauf bei diesem Angebot in Erwägung ziehen.

Update: Das Angebot ist vorbei.

  1. Stefan 👋
    sagt am

    Funktioniert leider nicht. Es wird kein Rabatt angezeigt (ich bin Prime Kunde).

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Stefan ⇡

      Ja, sieht so aus, als ob die Aktion von gestern schon wieder vorbei ist.

      1. Stefan 👋
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        sehr schade. Dann war das Angebot nur ein paar Stunden online :-(
        Dennoch Danke für den Beitrag.

