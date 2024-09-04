Astro Bot: PS5-Blockbuster bei Amazon Prime im Angebot (Update)

Das Lineup der PlayStation Studios ist in diesem Jahr überschaubar und ein großes Highlight ist daher Astro Bot. Der Plattformer startet am Freitag exklusiv auf der PlayStation 5 und kann bei Amazon sogar schon für 49,99 Euro bestellt werden.

Man muss zwar Prime-Mitglied sein, um diesen Rabatt (an der Kasse) zu sehen, aber es gibt ja auch die kostenlose Probemitgliedschaft bei Amazon. Oder man kennt vielleicht auch eine Person, die einem Astro Bot bei Amazon bestellen kann.

Ich kann es jedenfalls nicht erwarten, denn in weniger als 24 Stunden darf ich hier endlich über Astro Bot sprechen. Mein Test zum Spiel ist quasi fertig, ich habe es schon durch. Und ich würde den Kauf bei diesem Angebot in Erwägung ziehen.

Update: Das Angebot ist vorbei.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.