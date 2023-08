GTA 6 kommt: Release 2024 ist sehr wahrscheinlich

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass das neue Grand Theft Auto wohl nächstes Jahr erscheinen wird und Strauss Zelnick, Chef von Take-Two (Publisher der GTA-Spiele) hat das zwar nicht bestätigt, aber einen guten Hinweis geliefert.

Ein neuer Rekord dank GTA 6?

Im Rahmen der Geschäftszahlen gab man an, dass das kommende Geschäftsjahr (April 2024 bis März 2025) ein „bedeutender Wendepunkt“ sein wird und man mit einem neuen Rekord rechnet. Und welches Spiel im Lineup hat das Potenzial dafür?

Richtig, der Nachfolger für das nach Minecraft am häufigsten verkaufte Spiel aller Zeiten (GTA 5). Es deutet sich an, dass wir im kommenden Geschäftsjahr endlich GTA 6 sehen werden und falls das stimmt, könnte man es noch 2023 ankündigen.

Rockstar Games könnte also in den kommenden Wochen einen ersten Teaser für GTA 6 veröffentlichen, der dann ein „2024“ im Abspann zeigt. Sollte das stimmen, dann werden vermutlich sämtliche Publisher und Entwickler dieser Welt schauen, dass sie den Monat vermeiden, in dem der größte Blockbuster des Jahres kommt.

