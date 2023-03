Das Datum für GTA 6 steht angeblich fest

GTA 5 ist bis heute ein lukratives Geschäftsmodell und das Spiel hat sich auf der Liste der meistverkauften Spiele den zweiten Platz gesichert. Bei so einem Erfolg sind die Erwartungen an einen Nachfolger hoch – so wie auch das Interesse daran.

Rockstar Games bestätigte Anfang 2022, dass GTA 6 in Entwicklung ist, seit dem gab es allerdings keine neuen Details. Jedenfalls keine offiziellen, denn es gab den großen Leak im letzten Sommer, den das Unternehmen kurz danach bestätigte.

Wann werden wir GTA 6 erstmals sehen?

Doch wann werden wir die finale Version von GTA 6 sehen? Angeblich soll das Spiel in diesem Jahr angekündigt werden, das sei laut einer guten Quelle auch ziemlich sicher. Falls keine unerwarteten Umstände kommen, dann wird das 2023 passieren.

Und wann wird man GTA 6 kaufen können? Vermutlich wird Rockstar Games das Spiel im Trailer mit einem „2024“ ankündigen und Weihnachten anpeilen. Es sei aber nicht ganz ausgeschlossen, dass der Release am Ende doch auf 2025 rutscht.

Letzten Sommer hat man den Fokus voll auf GTA 6 gelegt und laut Quelle sei es möglich, dass gewisse Inhalte zur Not ausgelagert und als DLC geplant werden. Das Management will wohl das Weihnachtsgeschäft 2024 mitnehmen und GTA 6 auf keinen Fall um ein weiteres Jahr verschieben. 2024 war von Anfang an das Ziel.

