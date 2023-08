Das neue Call of Duty erscheint im November

Activision hat heute ganz offiziell bestätigt, was wir schon lange wissen: Call of Duty geht in eine neue Runde und der nächste Titel nennt sich „Modern Warfare III“. Der Release ist offiziell am 10. November 2023 geplant.

Gameplay haben wir noch nicht, es gibt bisher nur einen sehr kurzen Teaser, der das Datum und den Titel bestätigt. In den nächsten Tagen soll es weitere Details zu Call of Duty: Modern Warfare 3 von Activision geben.

Oder bekommen wir diese schon von Microsoft? Sollte der Deal durchgehen, und davon ist mittlerweile auszugehen, dann wird es das erste Call of Duty, welches mit Microsoft als Publisher erscheint. Ich bin ja mal gespannt, wie man diese lukrative Reihe mit Blick auf den Xbox Game Pass behandelt.

