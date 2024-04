GTA 6 und das Rätselraten rund um das Datum

Wann kommt GTA 6? Eine Frage, die vermutlich noch nicht einmal Rockstar ganz genau beantworten kann, daher gab es im ersten Trailer nur eine grobe Angabe. 2025.

GTA 6: Anfang 2025, Ende 2025 oder doch 2026?

Doch wann genau? Anfang 2025? Ende 2025? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 2026 wird? Das beschäftigte in den letzten Wochen die Gerüchteküche, da ein großes US-Medium erfahren hat, dass es sogar 2026 bei GTA 6 werden könnte.

Es folgte ein Gerücht, welches das dementierte und daraufhin legte die Quelle nach und gab an, dass es „nicht mehr Anfang 2025“ klappt. Jetzt hat sich Jason Schreier von Bloomberg umgehört, ein Medium, welches sich mit vielen Quellen absichert.

Letzten Sommer hieß es noch, dass die Entwicklung von GTA 6 ein „Chaos“ sei, aber das wusste man, als man im Trailer von 2025 sprach. Hat sich seit dem etwas geändert? Nein, denn „im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass sich etwas Wesentliches geändert hat“. Und die Gerüchte? Was sagen die Mitarbeiter dazu?

Da gab es nur ein „Schulterzucken“, so Jason Schreier. Es sieht also so aus, als ob die Gerüchte rund um eine mögliche Verspätung nicht im Team diskutiert werden.

Hat sich Kotaku das also alles ausgedacht? Schwer zu sagen, aber Jason Schreier sprach vor ein paar Wochen davon, dass Rockstar die Mitarbeiter wieder ins Büro holen möchte und das dürfte zu dem ein oder anderen Problem geführt haben. Es würde mich nicht wundern, wenn danach sogar einige direkt gekündigt haben.

Ich vermute, dass Anfang 2025 angepeilt wurde, aber Rockstar wusste genau, dass das eng wird und rechnet spätestens Ende 2025 mit dem Release von GTA 6. Eine Verspätung (also 2026) ist nie ausgeschlossen, deutet sich aber derzeit nicht an.

Sony PlayStation 2: Diese Konsole muss die Nintendo Switch knacken Die Nintendo Switch kommt mittlerweile auf über 140 Millionen verkaufte Einheiten und da der Nachfolger erst Anfang 2025 ansteht, könnte 2024 ausreichen, um aus der Konsole die erfolgreichste Konsole aller […]2. April 2024 JETZT LESEN →

-->