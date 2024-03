GTA 6: Rockstar sieht mögliches Datum in Gefahr

Als Rockstar Games den ersten Trailer für GTA 6 veröffentlichte, da sprach man nur von 2025. Doch wann 2025? Ein Release wurde immer wieder für Anfang 2025 angedeutet und laut Kotaku ist auch genau das der Plan von Rockstar Games.

GTA 6 könnte auch erst 2026 kommen

Man hat von internen Quellen erfahren, dass die Entwickler schon in etwa einem Jahr loslegen wollen, aber der geplante Zeitraum sei wohl in Gefahr. Man rechnet schon mit Ende 2025 und mittlerweile sei auch 2026 als Datum denkbar, heißt es.

Bloomberg behauptete vor ein paar Wochen, dass sich GTA 6 im Endstadium der Entwicklung befindet, aber Rockstar die Entwickler wieder ins Büro holen möchte. Der Grund sei, dass man im Zeitplan „zurückfällt“ und das ausgleichen möchte.

Die Quelle behauptet, dass Rockstar Games intern noch von „Frühjahr 2025“ bei GTA 6 spricht. Ein Release im Herbst 2025 sei zwar eine Option, aber 2026 will man unbedingt verhindern. Ein neuer Trailer wird da also wohl nicht so schnell kommen.

