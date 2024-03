Haben Elektroautos in Deutschland ein Image-Problem?

Eine aktuelle Umfrage der Automobilwoche hat sich den Elektroautos gewidmet und diese ist zwar nicht zwingend repräsentativ, aber spiegelt dennoch ein gutes Bild der aktuellen Lage wider. Elektroautos haben in Deutschland sehr zu kämpfen.

Viele sehen Elektroautos negativ

70 Prozent der Befragten sehen Elektroautos eher negativ und 37 Prozent sogar als sehr negativ. Sehr viele sind sich noch unsicher und nur jeder Zehnte blickt positiv auf diese Antriebsart. Vor allem ältere Menschen sehen das Thema sehr kritisch.

In der Gruppe zwischen 40 und 64 Jahren ist der Anteil der kritischen Stimmen am höchsten. Jüngere Menschen waren in der Umfrage zwar offener, aber auch sehr kritisch, denn auch hier sehen 64 Prozent die neue Technologie doch eher negativ.

Bei der politischen Sichtweise gibt es nur eine Überraschung, die aber nicht bei den konservativen Parteien (inklusive FDP) zu finden ist, da ist die Ablehnung groß, wie auch bei den Linken. Doch selbst bei den Grünen sehen es 45 Prozent eher negativ.

Man kann durchaus sagen, dass diese Umfrage, die mit Civey durchgeführt wurde, ein negatives Bild für Elektroautos aufzeigt. Die Bundesregierung strebt bis 2030 einen Anteil von 15 Millionen Elektroautos an, das wird so nicht zu erreichen sein.

Umfragewerte und die Realität

Die Fakten zeichnen dann aber doch ein etwas anderes Bild, was vielleicht auch daran liegt, dass die Automobilwoche ein etwas älteres Medium und auch noch als Print-Ausgabe erscheint, das ist jetzt nicht unbedingt das modernste Medium.

Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass der wertvollste Automobilhersteller der Welt nur Elektroautos baut und das weltweit erfolgreichste Auto von 2023 ein Elektroauto war. Umfragewerte in Deutschland sind global gesehen also egal.

Ich bin mal gespannt, wie sich das 2024 und 2025 entwickelt, denn die Förderung ist weg und die CO₂-Werte werden kommendes Jahr steigen, der alte Stand ist also keine Option. Das würden sich einige wünschen, doch das wird nicht passieren.

Software-Katastrophe im VW-Konzern: Kunden klagen über massive Fehler Das Verbrauchermagazin „Marktcheck“ berichtet aktuell über massive Infotainment-Fehler bei vielen Marken des VW-Konzerns. Die Reportage beginnt mit einem Beispielfall: Theo Schornstein hat Ärger mit seinem neuen Seat Ibiza, dessen Infotainmentsystem […]18. März 2024 JETZT LESEN →

-->