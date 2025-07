Halbjahresbilanz: Elektroauto-Zulassungen im Sinkflug

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat heute die Halbjahresbilanz zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen (Pkw) im Jahresverlauf 2024 nach Marken und alternativen Antrieben veröffentlicht.

Im ersten Halbjahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 645.649 Pkw mit alternativen Antrieben neu zugelassen, was einem Anteil von 43,9 Prozent aller Neuzulassungen entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert um 2,2 Prozent.

Elektroantriebe (BEV, Plug-in, Brennstoffzelle) wurden in 273.736 Neuwagen eingebaut, was einem Anteil von 18,6 Prozent an allen Neuzulassungen und einem Rückgang von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Insbesondere die reinen Elektrofahrzeuge (BEV) hatten mit 184.125 Neuzulassungen gerade mal einen Anteil von 12,5 Prozent, was einem Rückgang von 16,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, so das KBA.

-->