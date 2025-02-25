Happy SIM erhöht das Datenvolumen

Happy SIM bringt ein neues und verbessertes Tarifportfolio auf den Markt. Attraktiv sind die Preise in Kombination mit dem erhöhten Datenvolumen: Der 35 GB Tarif kostet jetzt nur noch 7,99 € statt 9,99 € und der 50 GB Tarif wurde von 14,99 € auf 9,99 € gesenkt. Zudem bleibt die Preisgarantie bestehen – nach 24 Monaten gibt es keine versteckten Preiserhöhungen.

Die Tarife sind sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch monatlich kündbar erhältlich. Wer sich für einen Laufzeitvertrag entscheidet, erhält zusätzlich drei Gratismonate. Alle Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie 5G-Geschwindigkeit im Telefónica-Netz mit bis zu 50 Mbit/s im Download und 32 Mbit/s im Upload. Der Anschlusspreis beträgt einheitlich 9,99 Euro.

Durch die flexible Wahl zwischen Langzeitverträgen und monatlicher Kündbarkeit bietet Happy SIM ein Angebot für unterschiedliche Bedürfnisse.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

