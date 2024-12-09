Tarife

Happy SIM stellt neue Tarife vor

Happy Sim

Happy SIM hat am 9. Dezember 2024 sein Tarifangebot überarbeitet und bietet nun höhere Datenvolumen zu angepassten Preisen an.

Der günstigste Tarif startet bei 25 GB für 7,99 € monatlich (vorher 15 GB für 6,99 €). Kunden mit 24-Monats-Verträgen profitieren weiterhin von 3 Freimonaten und einem entfallenden Anschlusspreis. Zudem kann der Vertragsbeginn flexibel bis zu 123 Tage in die Zukunft gelegt werden.

Es gibt drei Haupttarife mit 24-monatiger Vertragslaufzeit: 25 GB für 7,99 €, 40 GB für 9,99 € und 50 GB für 14,99 € monatlich. Alle beinhalten Allnet- und SMS-Flats, 5G-Daten mit bis zu 50 Mbit/s im Telefónica o2-Netz, sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalitäten. Für Flexibilität sorgen die flexiblen Startzeiten und die kurzen Kündigungsfristen, insbesondere bei den Flex-Varianten mit monatlicher Kündigungsoption.

Die Flex-Tarife bieten dieselben Leistungen wie die Standardtarife, haben jedoch eine Kündigungsfrist von nur 14 Tagen und einen einmaligen Anschlusspreis von 9,99 €. Bei Happy Sim ist man im LTE/5G-Netz der Telefónica unterwegs.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

