Happy SIM streicht Anschlusspreis bei allen Tarifen

Der Anbieter Happy SIM hat eine neue Aktion gestartet: Der sonst übliche Anschlusspreis entfällt bei allen Mobilfunktarifen – unabhängig davon, ob der Tarif eine Mindestvertragslaufzeit von einem Monat oder 24 Monaten hat. Happy SIM bietet sowohl Tarife mit monatlicher Kündbarkeit als auch Tarife mit einer Laufzeit von zwei Jahren an.

Die verfügbaren Tarifoptionen umfassen Allnet-Flats mit 7, 35 oder 50 Gigabyte Datenvolumen pro Monat. Alle Tarife beinhalten eine Flatrate für Telefonie und SMS. Die maximale Downloadgeschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s, die maximale Uploadgeschwindigkeit bei 32 Mbit/s. Wird das monatliche Datenvolumen überschritten, sinkt die Geschwindigkeit auf 64 kbit/s.

Happy SIM: Tarifstruktur und Preisgestaltung

Die monatlich kündbaren Tarife kosten 6,99 Euro für 7 GB, 7,99 Euro für 35 GB und 9,99 Euro für 50 GB. Dieselben Preise gelten auch für die Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Laut Angaben von Happy SIM steigt der Preis auch nach Ablauf der 24 Monate nicht an. Ein einmaliger Anschlusspreis wird in keinem der Tarife erhoben – weder bei den flexiblen noch bei den langfristigen Verträgen.

Alle Tarife werden im Netz von Telefónica angeboten. Die Aktion richtet sich an Neukunden und ist sofort gültig. Besonders hervorgehoben wird der Tarif mit 50 GB Datenvolumen und monatlicher Kündbarkeit für 9,99 Euro. Der Mobilfunkstandard 5G ist in sämtlichen Tarifen enthalten.

