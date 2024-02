Harry Potter: Neue Serie soll 2026 bei HBO starten

Warner hat im Rahmen der letzten Geschäftszahlen auch über kommende Projekte gesprochen, wie die Serie rund um Harry Potter, die man exklusiv für HBO plant. Sie wurde vor etwa einem Jahr angekündigt, es dauert aber noch eine ganze Weile.

Ziel sei es, dass Harry Potter gegen 2026 bei HBO startet. Insgesamt möchte man die Bücher als Serie neu verfilmen, bei HBO peilt man also sehr viele Staffeln an und die ganze Serie wird bis in die 2030er Jahre gehen, denn manche Bücher wird man auf zwei Staffeln aufteilen. Gut möglich, dass uns Harry Potter zehn Jahre begleitet.

Warum neu auflegen? Weil Harry Potter ein Erfolgsgarant ist, das sieht man auch beim aktuellen Spiel, welches sich sogar nur um Hogwarts und gar nicht um Harry Potter selbst dreht. Die Filme waren beliebt und die Serie wird es sicher auch sein.

Ich würde ja auch behaupten, dass die Welt nicht noch auf eine Verfilmung als Serie gewartet hat, aber ich verstehe Warner, das ist eine Cashcow und so kann man die Kunden viele Jahre an den Streamingdienst von HBO binden. Harry Potter ist und bleibt beliebt und so lange das der Fall ist, wird die Marke eben ausgeschlachtet.

