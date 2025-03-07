Gaming

Hell is Us: So sieht das neue Spiel im Detail aus

Hell Is Us

Am 4. September erscheint das Spiel „Hell is Us“ für Konsolen und den PC und nach den ersten Details und einem Datum, welches wir letzten Monat bekamen, gibt es jetzt ein sehr ausführliches Gameplay-Video, welches in die Tiefe geht.

Darin zeigen die Entwickler das Spiel in Ruhe und erklären, was man machen muss und was „Hell is Us“ von anderen Spielen dieser Art abheben soll. Sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus und steht auf meiner Liste für den Spätsommer.

