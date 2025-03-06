The Last of Us Part 3: Naughty Dog spricht über den dritten Teil

Vor einem Jahr haben sich Fans von The Last of Us gefreut, als Neil Druckmann über ein „weiteres Kapitel“ für die Reihe in einer offiziellen Dokumentation sprach.

Bei der HBO-Serie ist mittlerweile davon die Rede, dass sie uns noch viele Jahre begleiten wird und irgendwie galt The Last of Us Part 3 daher als gesetzt. Viele rechnen damit, dass das Spiel nach Intergalactic bei Naught Dog anstehen wird.

Darauf „sollte man nicht wetten“, so Neil Druckmann diese Woche bei Variety, die direkt gefragt haben, ob es ein drittes Spiel geben wird. Es wäre möglich, dass Part 2 das Ende bleibt, so der Chef des Entwicklerstudios, „das könnte es gewesen sein“.

The Last of Us: Kein Part 3 geplant?

In dieser Aussage stecken aber eben auch ein „könnte“ und „sollte“, das ist noch keine klare Absage für The Last of Us Part 3, wie sie von einigen Medien derzeit verbreitet wird. Und Neil Druckmann hat immer betont, dass man keine Vorgaben von Sony hat, bei Naughty Dog gibt es keine Pflicht, dass ein dritter Teil kommt.

Ich vermute, dass der Chef diese Woche einfach nur mal die Erwartungen der Fans senken wollte, denn einige haben Part 3 schon fest eingeplant. Die Dokumentation deutete darauf hin, dass Naughty Dog daran arbeitet und die Vision testet, aber ob das Projekt final umgesetzt wird, das wird sicher nach Intergalactic entschieden.