Herr der Ringe: Zukunft bei Amazon Prime Video ist sicher

Die erste Staffel von Die Ringe der Macht erreichte einen Rekord bei Amazon Prime Video, aber vermutlich auch nur, weil das Marketing neue Höhen erreichte. Bei der zweiten Staffel der Herr der Ringe-Serie ist das Interesse bisher allerdings geringer, folgt daher doch das früher Aus? Dieses Gerücht machte die Tage die Runde.

Nein, denn die ersten Folgen wurden in den ersten Tagen zwar „nur“ 40 Millionen Mal bei Amazon Prime Video gesehen, aber man ist damit dennoch zufrieden. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat das Franchise also eine Zukunft bei Amazon.

Die Ringe der Macht: 5 Staffeln geplant

Insgesamt plant Amazon 5 Staffeln von Die Ringe der Macht, was das Studio über 1 Milliarde Dollar kosten wird. Die erste Staffel war mir fast der Hälfte die teuerste, daher wäre es finanziell nicht so klug, wenn man das Projekt jetzt einstellen würde.

Es gibt zwar viel Kritik der Zuschauer und bei Plattformen wie IMDb und Metacritic kommt die Serie nicht so gut an, aber Herr der Ringe bleibt eine bekannte Marke und soll die Nutzer zu Amazon locken. Das Ziel scheint nicht das nächste Breaking Bad, das soll einfach nur simples Popcorn-Kino zu sein, was für neue Kunden sorgt.

Wir haben die erste Staffel damals geschaut, als Fans von Herr der Ringe waren die Erwartungen hoch. Doch sie wurden nicht im Ansatz erfüllt, ich fand die Serie oft viel zu langweilig und ohne Emotionen. Staffel 2 wird daher vorerst ausgelassen.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.