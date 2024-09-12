Bei Amazon Prime Video geht im Oktober das „Licht aus“

Amazon kündigte vor ein paar Monaten eine neue Show namens „Licht aus“ für Prime Video an und man möchte damit erneut ein Entertainment-Format für die Nutzer etablieren, denn diese funktionieren gut. Jetzt gibt es hier neue Details.

Amazon: Licht aus startet im Oktober

An Halloween gibt es in diesem Jahr nicht nur eine Sonderausgabe von LOL, ab dem 31. Oktober begrüßt euch Steven Gätjen als Moderator von Licht aus. Es wird von der Psychologin Sandra Sangsari im Kontrollraum bei der Show unterstützt.

Der Cast besteht aus Pietro Lombardi, Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp, Timur Turga, Luna Schweiger, Negah Amiri, Gloria Burkandt und Gedeon Burkhard.

Worum geht es? In sechs geplanten Folgen treten diese acht Promis gegeneinander an und müssen 120 Stunden komplett ohne Licht auskommen. Es geht hier laut Amazon um eine „mentale und physische Herausforderung“, denn man muss das nicht einfach nur aushalten, sondern auch viele „Tests und Aufgaben überstehen“.

Für die Zuschauer gibt es Infrarot und Nachtsichtkameratechnik, aber man kann sich auch als Teilnehmer „einen kurzen Aufenthalt im Lichtraum“ erspielen. Wer die sechs Tage und fünf Nächte im Dunkeln übersteht, bekommt den Licht Aus-Pokal.

Klingt ein bisschen die LOL, nur eben etwas länger und man darf zwar lachen, aber kein Licht sehen. Ich gehe davon aus, dass wir da in Zukunft noch viel mehr bei Amazon Prime Video sehen werden, da LOL eben weiter ein sehr großer Erfolg ist.

