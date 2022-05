Hey Sonos: Voice Control vorerst nicht für Deutschland

Sonos hat heute wie erwartet Sonos Voice Control angekündigt, eine eigene Sprachsteuerung für die smarten Speaker der Marke. Aktiviert wird der Dienst über ein „Hey Sonos“ und er hat sich schon vor ein paar Tagen inoffiziell angedeutet.

Sonos Voice Control für zwei Märkte

Wie erwartet wird Sonos Voice am 1. Juni in den USA starten und er soll „zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr in Frankreich verfügbar“ sein. Deutschland? Ist nicht dabei, vermutlich auch nicht mehr 2022. Weitere Märkte werden aber folgen.

Sonos Voice Control steht für alle aktuellen Sonos-Speaker zur Verfügung und dient in erster Linie der Musiksteuerung. Das funktioniert mit Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer und Pandora – weitere Dienste folgen erst später.

In den USA wird Giancarlo Esposito die Stimme von Sonos sein, mit der Zeit will man die Auswahl aber ausbauen. Der Fokus liegt laut Sonos auf der Privatsphäre, was aber auch daran liegt, dass Sonos Voice Control die smarten Fähigkeiten von Alexa oder dem Google Assistant fehlen und man deutlich weniger Daten braucht.

Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und ob Sonos daran festhält. Für Nutzer, die nur Sonos im Haushalt nutzen und nur Musik steuern wollen, vielleicht eine gute Idee. Wir nutzen hier aber auch smarte Speaker mit anderen Diensten, die mehr können müssen und da würde ich ungerne hin und her wechseln wollen.

