Home Connect App bekommt Hersteller-Branding

In Kürze wird ein Update der Home Connect App verfügbar sein, das eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen soll. Auch ein Re-Branding steht im Raum.

Das Update verspricht, die App benutzerfreundlicher und persönlicher zu machen. Was man sich darunter vorstellen kann, bleibt abzuwarten. Ein auffälliger Aspekt des Updates ist allerdings die Änderung des App-Icons und des Namens. Nach dem Update wird das Symbol der Home Connect App automatisch durch ein neues Symbol der Hersteller Hausgeräte App ersetzt. Diese Änderung erfolgt automatisch auf dem Smartphone oder Tablet.

Als Nutzer einer smarten Siemens Geschirrspülmaschine wurde ich über diese Anpassung informiert. Meine App wird also zur Siemens Hausgeräte App. Nun ist es so, dass die Home Connect App nicht nur mit Siemens-Geräten funktioniert. Die App ist kompatibel mit ausgewählten Modellen der Hausgerätemarken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay, Thermador, Constructa, Pitsos und Profilo.

Es ist demnach so, dass auch alle weiteren Marken zukünftig ein individuelles Branding der App bekommen. Einzige Ausnahme: Es sind Geräte unterschiedlicher Marken im Einsatz, dann bleibt es bei der Home Connect App.