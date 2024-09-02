Home Connect App bekommt Hersteller-Branding
In Kürze wird ein Update der Home Connect App verfügbar sein, das eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen soll. Auch ein Re-Branding steht im Raum.
Das Update verspricht, die App benutzerfreundlicher und persönlicher zu machen. Was man sich darunter vorstellen kann, bleibt abzuwarten. Ein auffälliger Aspekt des Updates ist allerdings die Änderung des App-Icons und des Namens. Nach dem Update wird das Symbol der Home Connect App automatisch durch ein neues Symbol der Hersteller Hausgeräte App ersetzt. Diese Änderung erfolgt automatisch auf dem Smartphone oder Tablet.
Als Nutzer einer smarten Siemens Geschirrspülmaschine wurde ich über diese Anpassung informiert. Meine App wird also zur Siemens Hausgeräte App. Nun ist es so, dass die Home Connect App nicht nur mit Siemens-Geräten funktioniert. Die App ist kompatibel mit ausgewählten Modellen der Hausgerätemarken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay, Thermador, Constructa, Pitsos und Profilo.
Es ist demnach so, dass auch alle weiteren Marken zukünftig ein individuelles Branding der App bekommen. Einzige Ausnahme: Es sind Geräte unterschiedlicher Marken im Einsatz, dann bleibt es bei der Home Connect App.
Kann es sein dass mit dem jüngsten Update die Funktion, das App Icon frei zu bestimmen, entfernt wurde?
Nein, dachte ich auch erst. Nach dem Update dauert es kurz und dann aktualisiert sich das passende Logo automatisch, je nach hinterlegten Gerät. Ich musste mich auch neu einloggen, damit das klappt.
Bin in der Beta-Community mit drin und in der aktuellsten Version verhält sich die App folgendermaßen.
Sobald man unterschiedliche BSH Geräte -> Sprich Bosch Backofen, Siemens Geschirrspüler hat, bleibt es bei der Home Connect App inklusive Logo der HCA in der App.
Sobald man jedoch z.B. nur Geräte von Bosch oder Siemens etc. hat, passt sich die App entsprechend an.
Es wird also weiterhin nur eine App geben und nicht pro „Hersteller“ der BSH Gruppe eine getrennte. Je nach Konfiguration in der App passt sich die GUI leicht an.
Danke für das Feedback
Sehr gern. Vielleicht dann den Artikel bei Gelegenheit leicht anpassen.
Es wird weiterhin nur die Home Connect App geben. Die GUI sieht ggf. nur minimal anders aus, wenn nur ein „Hersteller“ genutzt wird.
Das habe ich soeben vollzogen, um etwas Klarheit zu schaffen.
Ist mir ohne einen Blick in die Kommis nicht klar geworden, ehrlicherweise.
Was genau ist dir nicht klar geworden? Dass ich den halben Beitrag umgeschrieben hab und die Überschrift geändert habe, aufgrund der neuen Infos?!
Ich habe die Ankündigung als Nutzer eines Neff Geräts auch erhalten.
Benutzerfreundlicher wäre wirklich notwendig.
Meine App hat schon seit Tagen das Boschlogo als Symbol. (Habe auch nur Bosch Geräte.)
Vor App Update also? -interessant!
Ich habe immer noch das hellblaue Home Connect Logo.
Was hat dies mit „nur“ Bosch Geräte zu tun?
Ich nutze auch nur BSH Geräte!
Hab das Update wahrscheinlich neulich schon bekommen… Ich kann jetzt in den Einstellungen auswählen, ob es wie vorher sein soll oder in Bosch Optik. Wenn man noch andere Marken hat, lassen diese sich dort wahrscheinlich auch auswählen (wie zum Beispiel Siemens).
Also ich finde in der App keine Möglichkeit ein Icon zu ändern, weder global noch für einzelne Geräte. Geschweige denn das Haupticon.
Die Home Connect App ist was solche Einstellungen angeht recht „unflexibel“.
Wo soll dies sein? – ich nutze iOS, ist es vielleicht nur bei Android möglich?