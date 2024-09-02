Smart Home

Home Connect App bekommt Hersteller-Branding

Autor-Bild
Von
| 13 Kommentare
Siemens Hausgeraete App

In Kürze wird ein Update der Home Connect App verfügbar sein, das eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen mit sich bringen soll. Auch ein Re-Branding steht im Raum.

Das Update verspricht, die App benutzerfreundlicher und persönlicher zu machen. Was man sich darunter vorstellen kann, bleibt abzuwarten. Ein auffälliger Aspekt des Updates ist allerdings die Änderung des App-Icons und des Namens. Nach dem Update wird das Symbol der Home Connect App automatisch durch ein neues Symbol der Hersteller Hausgeräte App ersetzt. Diese Änderung erfolgt automatisch auf dem Smartphone oder Tablet.

Als Nutzer einer smarten Siemens Geschirrspülmaschine wurde ich über diese Anpassung informiert. Meine App wird also zur Siemens Hausgeräte App. Nun ist es so, dass die Home Connect App nicht nur mit Siemens-Geräten funktioniert. Die App ist kompatibel mit ausgewählten Modellen der Hausgerätemarken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay, Thermador, Constructa, Pitsos und Profilo.

Es ist demnach so, dass auch alle weiteren Marken zukünftig ein individuelles Branding der App bekommen. Einzige Ausnahme: Es sind Geräte unterschiedlicher Marken im Einsatz, dann bleibt es bei der Home Connect App.


Fehler melden13 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Julian 👋
    sagt am

    Kann es sein dass mit dem jüngsten Update die Funktion, das App Icon frei zu bestimmen, entfernt wurde?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Julian ⇡

      Nein, dachte ich auch erst. Nach dem Update dauert es kurz und dann aktualisiert sich das passende Logo automatisch, je nach hinterlegten Gerät. Ich musste mich auch neu einloggen, damit das klappt.

      Antworten
  2. Yasin Schwederski 👋
    sagt am

    Bin in der Beta-Community mit drin und in der aktuellsten Version verhält sich die App folgendermaßen.

    Sobald man unterschiedliche BSH Geräte -> Sprich Bosch Backofen, Siemens Geschirrspüler hat, bleibt es bei der Home Connect App inklusive Logo der HCA in der App.

    Sobald man jedoch z.B. nur Geräte von Bosch oder Siemens etc. hat, passt sich die App entsprechend an.

    Es wird also weiterhin nur eine App geben und nicht pro „Hersteller“ der BSH Gruppe eine getrennte. Je nach Konfiguration in der App passt sich die GUI leicht an.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Yasin Schwederski ⇡

      Danke für das Feedback

      Antworten
      1. Yasin Schwederski 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Sehr gern. Vielleicht dann den Artikel bei Gelegenheit leicht anpassen.

        Es wird weiterhin nur die Home Connect App geben. Die GUI sieht ggf. nur minimal anders aus, wenn nur ein „Hersteller“ genutzt wird.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu Yasin Schwederski ⇡

          Das habe ich soeben vollzogen, um etwas Klarheit zu schaffen.

          Antworten
          1. Tino 🌟
            sagt am zu René Hesse ⇡

            Ist mir ohne einen Blick in die Kommis nicht klar geworden, ehrlicherweise.

            Antworten
            1. René Hesse 🔱
              sagt am zu Tino ⇡

              Was genau ist dir nicht klar geworden? Dass ich den halben Beitrag umgeschrieben hab und die Überschrift geändert habe, aufgrund der neuen Infos?!

              Antworten
  3. m1x 🏅
    sagt am

    Ich habe die Ankündigung als Nutzer eines Neff Geräts auch erhalten.
    Benutzerfreundlicher wäre wirklich notwendig.

    Antworten
  4. Marius 👋
    sagt am

    Meine App hat schon seit Tagen das Boschlogo als Symbol. (Habe auch nur Bosch Geräte.)

    Antworten
    1. Rainbird-1 🏆
      sagt am zu Marius ⇡

      Vor App Update also? -interessant!
      Ich habe immer noch das hellblaue Home Connect Logo.

      Was hat dies mit „nur“ Bosch Geräte zu tun?
      Ich nutze auch nur BSH Geräte!

      Antworten
      1. Marius 👋
        sagt am zu Rainbird-1 ⇡

        Hab das Update wahrscheinlich neulich schon bekommen… Ich kann jetzt in den Einstellungen auswählen, ob es wie vorher sein soll oder in Bosch Optik. Wenn man noch andere Marken hat, lassen diese sich dort wahrscheinlich auch auswählen (wie zum Beispiel Siemens).

        Antworten
        1. Rainbird-1 🏆
          sagt am zu Marius ⇡

          Also ich finde in der App keine Möglichkeit ein Icon zu ändern, weder global noch für einzelne Geräte. Geschweige denn das Haupticon.

          Die Home Connect App ist was solche Einstellungen angeht recht „unflexibel“.
          Wo soll dies sein? – ich nutze iOS, ist es vielleicht nur bei Android möglich?

          Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Home Connect App bekommt Hersteller-Branding
Weitere Neuigkeiten
Apple iPhone 17 Pro aus Aluminium: Warum es einen Schritt „zurück“ geht
in Smartphones
Vorschau für neuen Octavia: Skoda zeigt das Design der Zukunft
in Mobilität
Apple iPhone 18 Pro: Kamera mit 200 Megapixel wäre 2026 möglich
in Smartphones
Polestar zeigt neues Spitzenmodell und ändert die Strategie
in Mobilität
Renault 4 Header
Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“
in Mobilität
Formentor 2.0: So sieht die Zukunft von Cupra aus
in Mobilität
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming