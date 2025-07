Homematic IP: Die neue App ist da

Das Unternehmen eQ-3 hat die überarbeitete Version der kostenlosen Homematic IP App veröffentlicht, die die Steuerung von Smart Homes einfacher macht.

Nach einer ausgiebigen Beta-Phase steht die neue App ab sofort für Android und iOS zum Download bereit. Die Verteilung erfolgt dabei wie üblich stufenweise. Die neue App hat iOS unter iOS und Android die Versionsnummer 3.0.12.

Das Bedienkonzept der bisherigen App wurde beibehalten, jedoch um neue Funktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche ergänzt. Eine neue technische Basis ermöglicht die native Unterstützung von Tablets und zukünftig auch von Smartwatches und anderen Wearables.

Zu den neuen Funktionen gehören individuelle Hintergrundbilder, skalierbare Schriftgrößen, ein optionaler Darkmode und ein aufgeräumter Homescreen. Die Anzahl der Home-Favoriten wurde auf Wunsch der Community deutlich erhöht, sodass nun bis zu 15 Favoriteneinträge pro Raum in der Kachelansicht möglich sind.

Die iOS-Variante der App kann theoretisch auch auf Macs mit M-Chipsatz genutzt werden, wodurch sich das System erstmals auch vom Desktop aus steuern lässt. Diese Freigabe scheint es aber noch nicht in das Update geschafft zu haben. Ich konnte die App in der Beta-Phase in Ruhe testen, und war davon sehr angetan. Es traten keinerlei gröbere Fehler auf und sie lief stets stabil.

Die neue Homematic IP App wird ab sofort wie bereits erwähnt sukzessive im Google Play Store und im Apple App Store veröffentlicht und steht über die nächsten Tage allen Nutzern zur Verfügung. Bestehende Installationen können einfach auf die neue Version aktualisiert werden, wobei alle Nutzer- und Geräteeinstellungen sowie Messdaten automatisch übernommen werden.

https://apps.apple.com/de/app/homematic-ip/id1012842369

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.eq3.pscc.android&hl=de

