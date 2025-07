Homematic IP erweitert Produktsortiment in Anthrazit

Homematic IP erweitert sein Smart-Home-System um anthrazitfarbene Wandtaster und -thermostate.

Unter dem Motto „Smart Elegance“ präsentiert Homematic IP 2023 erstmals anthrazitfarbene Varianten verschiedener Smart-Home-Geräte wie Wandtaster, Wandthermostate und Bewegungsmelder. Das neue Sortiment umfasst nun auch einen Türschlossantrieb in Anthrazit und Silber, der sowohl zu dunklen Türen als auch zu silbernen Türbeschlägen passt.

Noch im Juli 2024 sind folgende neue Produkte in Anthrazit erhältlich: der Homematic IP Türschlossantrieb in Anthrazit und Silber, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren mit und ohne Display, der Homematic IP Wandthermostat – Basic und der Homematic IP Access Point. Diese Sensoren im 55er-Format lassen sich dank Wechselrahmen auch in bestehende Schalterserien vieler namhafter Hersteller integrieren.

