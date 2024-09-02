Homematic IP: Home Control Unit startet am 16. September und kostet 300 Euro

Das Unternehmen eQ-3 bringt am 16. September 2024 die neue Homematic IP Home Control Unit auf den Markt. Jetzt kennen wir auch den Preis.

Die Homematic IP Home Control Unit unterstützt das gesamte Homematic IP Portfolio mit über 170 Geräten und bietet darüber hinaus eine nahtlose Integration von Partnerlösungen wie Amazon Alexa, Google Home und Philips Hue. Der Hub ist in zwei Farben erhältlich.

Hervorzuheben ist das integrierte Energiemonitoring, mit dem Nutzer ihren Energieverbrauch analysieren und optimieren können. Dank der EEBUS-Schnittstelle lassen sich unterschiedliche Energiesysteme wie PV-Anlagen und Wärmepumpen anbinden.

EQ-3 gewährleistet mit der Homematic IP Home Control Unit die volle Funktionalität für bis zu 350 angelernte Geräte in „hausüblicher Verteilung“, davon maximal 120 funkgesteuerte Geräte und drei Access Points.

Home Control Unit arbeitet auf Wunsch lokal

Nutzer können bei der neuen Zentrale wählen, ob sie ihr System lokal ohne Internetverbindung betreiben oder erweiterte Funktionen wie Fernzugriff und Sprachsteuerung über den Homematic IP Cloud Server nutzen möchten. Die HCU bietet als Anschlussmöglichkeiten zwei USB Host-Ports und einen LAN-Port.

Bestehenden Homematic IP Nutzern wird der Umstieg auf die neue Haussteuerung durch ein mitgeliefertes Plug-In erleichtert, das einen „reibungslosen Übergang“ von älteren Systemen ermöglichen soll (ein Migrationsprozess für den Access Point ist für Q1 2025 vorgesehen). Wie sich die Möglichkeiten der Plugins in Zukunft entwickeln werden, bleibt nun spannend. Aktuelle branchenweite Smart-Home-Features wie Matter oder Thread erwähnt Homematic IP bisher nicht.

Die Homematic IP Home Control Unit wird vorab auf der IFA 2024 in Berlin präsentiert und ist ab dem 16. September 2024 im Handel erhältlich. Alle Details gibt es auf der offiziellen Produktseite und hier findet ihr das Handbuch zur HCU (PDF). Und jetzt noch das wichtigste: Der Preis liegt bei 299,95 Euro (UVP).

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.