Honor 30S zeigt sich auf Bildern

Honor brachte 2019 nicht nur ein Honor View 20 auf den Markt, sondern auch ein Honor 20 Pro. Doch während es beim V-Modell nur diese Version gab, so war die Auswahl beim anderen Flaggschiff etwas größer, ein Honor 20S gab es auch.

Das Honor View30 Pro wurde bereits angekündigt, wir wissen aber nicht, ob es nach Deutschland kommt. Womöglich kommt dann bald die Honor-30-Reihe auf uns zu, denn die Honor-20-Reihe wurde im Mai 2019 gezeigt. Bei den XDA Developers hat man nun die ersten beiden Bilder von einem möglichen Honor 30S veröffentlicht.

-->

Honor könnte das Honor 30S also deutlich früher als das Honor 20S zeigen, das kam erst im September 2019. Vielleicht sehen wir Honor 30, Honor 30 Pro und Honor 30S in diesem Jahr gemeinsam. Und wie sieht es bei uns in Deutschland aus?

Das Honor 20-Lineup wurde in etwa zur gleichen Zeit vorgestellt, als die Huawei-Krise begann und man war sichtlich überrumpelt. Das Honor 20S kam zwar zu uns, aber nicht so, wie es in China gezeigt wurde, sondern als abgespeckte Version.

Honor: Strategie für Europa noch unklar

Huawei hat lange gebraucht, um eine Strategie zu entwickeln, geht nun aber in die Offensive und bringt neue Modelle wieder ganz normal in Europa auf den Markt, nur eben ohne die Google-Apps. Bei Honor ist man noch etwas vorsichtiger, aber auch da rechne ich damit, dass 2020 einige neue Modelle kommen dürften.

Das S-Modell ist in der Regel das Mittelklasse-Modell von Honor, beim Honor 30S soll es unter anderem einen Kirin 820 geben, der aber noch nicht vorgestellt wurde. Wir rechnen im April oder Mai mit einer Ankündigung in China. Mal schauen, ob das Honor 30S zu uns kommt, wir warten ja weiterhin noch auf das neue V30.

Test: Huawei ohne Google-Apps

Huawei P40 Pro: Alle Versionen und Farben auf einem Bild Huawei wird kommende Woche am Freitag eine neue P-Reihe vorstellen und die Zahl der Leaks nimmt so langsam aber sicher zu. So haben wir zum Beispiel letzte Woche mal wieder gehört, dass es drei P-Modelle geben wird und die „beste“…16. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->