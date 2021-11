Das Honor 60 steht wohl schon an

In Deutschland feiert Honor gerade den Marktstart des Honor 50, welches Ende September offiziell vorgestellt wurde. Doch aus China hört man bereits, dass eine neue Reihe ansteht, denn es erwarten uns wohl direkt drei Honor 60-Smartphones.

Honor 60 im Dezember erwartet

Es heißt, dass Honor die neue Reihe schon im Dezember vorstellen möchte, von offizieller Seite hat man das bisher aber noch nicht bestätigt. Werden wir also zwei Monate nach dem Marktstart des Honor 50 wirklich schon das Honor 60 sehen?

Das wäre durchaus möglich, denn das Honor 50 wurde schon im Sommer (sogar eher Anfang des Sommers) präsentiert – in China. Und dort soll das Honor 60 nun auch vorgestellt werden, in Europa werden wir es (noch) nicht begrüßen dürfen.

Diese Taktik ist nicht unüblich bei Herstellern aus China, doch Xiaomi, Oppo und Co. haben ihre Strategie in den letzten Jahren an den globalen Markt angepasst. Keiner will den Nachfolger in China sehen, wenn die aktuelle Version gerade erst in Europa gestartet ist. Doch Honor muss diese Erfahrung wohl erst selbst machen.

Mal schauen, wann Honor dann auch endlich Details zur Magic-Reihe nennen wird, also der Highend-Reihe mit Flaggschiff-Spezifikationen. Wenn man da noch etwas länger wartet, dann ist diese Hardware auch schon wieder auf dem alten Stand.

