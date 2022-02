Honor Magic 4 Pro+ könnte neues Android-Flaggschiff für 2022 werden

Honor hat zu einem Event im Rahmen des MWC 2022 geladen und möchte dort neue Produkte vorstellen. Es wird Highend-Produkte geben, das ist bekannt, und wir werden das Honor Magic V vor Ort sehen, es dürfte also nach Europa kommen.

Honor plant neue Magic 4-Reihe

Doch Honor hat theoretisch auch eine Flaggschiff-Reihe, die Magic-Reihe. Warum theoretisch? Weil man im Sommer letzten Jahres die Magic 3-Reihe mit Preisen für Europa angekündigt hat, diese dann aber doch nie bei uns auf den Markt kam.

Und jetzt sollte klar sein, dass sie eingestellt wurde. Stattdessen werden wir die Magic 4-Reihe sehen. Und das Spitzenmodell der neuen Magic-Reihe soll das Samsung Galaxy S22 Ultra im Benchmark schlagen (was nichts zu heißen hat).

Upcoming Honor Magic series flagship beats S22 Ultra in Geebench 5 tests.#EXCLUSIVE

#ThePowerOfMagic is worth the wait. pic.twitter.com/5QDzpuaAGH — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 10, 2022

Wir bekommen wohl wieder drei Modelle: Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro und Honor Magic 4 Pro+. OLED, 120 Hz, gute Kameras, IP-Zertifizierung, Android 12, da soll alles dabei sein, was man von einem Flaggschiff erwartet. Die Spezifikationen machen bereits in China die Runde, aber man sollte sie eher mit Vorsicht genießen.

Es wird also eine neue Magic-Reihe in ein paar Tagen geben und ob die Specs jetzt stimmen oder nicht, ist eigentlich egal. Es wird eine Flaggschiff-Reihe und Honor wird sicher alles reinpacken, was man im Jahr 2022 auf dem Markt einkaufen kann.

Also ein weiterer Kandidat für das Flaggschiff-Rennen in Europa? Immerhin zeigt man die Reihe in Europa, sie dürfte also zu uns kommen. Ich denke schon. Und bei Honor darf man ja mittlerweile wieder ganz normal die Google-Dienste nutzen.

Eine Sache sollte man aber bedenken: Das Magic 3 hätte 899 Euro, das Magic 3 Pro hätte 1099 Euro und das Magic 3 Pro+ hätte 1499 Euro kosten sollen. Honor könnte also ein Flaggschiff zeigen, aber es ist vielleicht teurer, als die Alternativen der Konkurrenz. Selbst das Samsung Galaxy S22 Ultra wäre deutlich günstiger.

