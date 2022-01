Was kommt? Honor kündigt neue Produkte für nächsten Monat an

Honor ist zurück und wird nun auch wieder ein Teil des Mobile World Congress sein, der in diesem Jahr am 28. Februar startet. Passend dazu hat Honor ein Event am 28. Februar geplant, auf dem man Produkte für den globalen Markt zeigen wird.

Was werden wir von Honor sehen? Ich würde mal auf das Honor Magic V tippen, das erste Foldable von Honor. Außerdem könnte ich mir gut vorstellen, dass eine neue Smartwatch kommt und die Honor 60-Reihe wäre da auch noch offen.

Eine Sache wundert mich etwas: Was ist aus der Magic 3-Reihe geworden, die man im Sommer angekündigt hat – inklusive Euro-Preisen. Ich vermute fast, dass diese mittlerweile für Europa eingestellt wurde, da sie jetzt veraltete Hardware hat.

