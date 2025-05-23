HONOR eifert Apple und Samsung mit Update-Ankündigung nach

HONOR hat angekündigt, dass die neue HONOR-400-Serie über einen Zeitraum von sechs Jahren Android-Updates erhalten wird – also bis zum Jahr 2030.

Mit diesem Updateversprechen will man auch Apple und Samsung herausfordern, die allerdings auch ohne garantierte Zusage teils länger Updates ausliefern. Konkret sagt man: „Das HONOR 400 Pro garantiert ab Mai 2025 sechs Jahre lang Sicherheitsupdates sowie sechs große Android-Versions-Updates.“

Die Geräte sind zudem mit neuen KI-Funktionen ausgestattet, die auf Google-Technologien basieren. Das Unternehmen betont seine enge Partnerschaft mit Google, durch die es frühzeitig Zugriff auf neue Android-Versionen erhält.

HONOR zählt zu den ersten Herstellern, die Beta-Versionen von Android 15 und 16 für eigene Entwicklergeräte bereitgestellt haben. Durch dieses Vorgehen sollen neue Funktionen schnell bei den Nutzern ankommen.

Zu den neuen Funktionen der HONOR 400 Serie gehört unter anderem die Integration von Googles KI-Modell Veo 2, das über die Vertex-KI der Google Cloud verfügbar ist. Nutzer sollen damit in der Lage sein, aus Fotos kurze Videos zu generieren.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.