Honor V40 kommt nicht nach Deutschland

Honor wird diese Woche das V40 vorstellen und eigentlich war der Launch schon für den 18. Januar geplant. Er wurde jedoch später auf den 22. Januar verschoben.

Wie viele von euch wissen, hat sich Huawei letztes Jahr von Honor getrennt, damit die Marke unabhängig weitermachen kann. Und da Honor sehr große Ziele für 2021 hat, haben einige vielleicht mit einem Honor V40 für Deutschland gerechnet.

Das Unternehmen bestätigte zwar letztes Jahr, dass das V30 nicht zu uns kommt und man sich auf günstigere Modelle konzentrieren wird, aber die Lage hat sich nun geändert. Wir wollten daher wissen, ob das Honor V40 zu uns kommen wird.

Honor V40 kommt nicht nach Europa

Das Honor V40 wird nicht in Europa auf den Markt kommen, das hat Honor offiziell gegenüber mobiFlip bestätigt. Wir werden also vorerst kein neues Flaggschiff von Honor in Deutschland sehen. Die Gründe dafür sind uns allerdings nicht bekannt.

Wie geht es mit Honor weiter? Wird man bald wieder Google-Apps nutzen und werden wir bald wieder Highend-Modelle in Deutschland sehen? Damit rechne ich ehrlich gesagt, aber die Trennung von Huawei folgte erst Ende 2020 und da war das Honor V40 bereits final geplant. Vermutlich war die Zeit jetzt etwas zu knapp.

Sollte Honor nicht ins Visier der US-Regierung geraten, dann gehe ich davon aus, dass man den europäischen Markt dieses Jahr wieder ganz genau unter die Lupe nehmen und eine größere Offensive planen wird. Das geht aber nur mit Google-Apps und vielleicht befindet sich Honor noch in Verhandlungen mit Google.

