Horizon-Spiele: Einmal LEGO und einmal Remastered

Sony hatte zwei Ankündigungen für die Fans der Horizon-Spiele diese Woche auf der State of Play parat. Es gibt wie erwartet ein Horizon Zero Dawn Remastered und es wird ab dem 31. Oktober für 50 Euro (10 Euro das Upgrade) erhältlich sein.

Die Neuauflage gibt es für die PS5 und den PC, wobei der Fokus auf der PS5 mit den Neuerungen der Konsole (DualSense-Controller und Co.) lag. Sony hat das Spiel außerdem auch direkt für die kommende PS5 Pro optimiert. Sieht gut aus.

Wer sich lieber in ein neues Abenteuer auf der PS5, dem PC oder der Nintendo Switch stürzen möchte (Xbox ist raus), der kann am 14. November mit der LEGO-Version durchstarten, der Vorverkauf mit Boni startet hier am 3. Oktober 2024.

Zum dritten Teil der Reihe gab es keine Details, damit habe ich aber noch nicht gerechnet, frühestens ab 2025. Vielleicht bewegen wir uns auch schon auf die PS6-Ära zu, bis das Spiel erscheint, da schweigt Guerrilla Games leider noch.

