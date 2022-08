Huawei bestätigt neues Mate-Flaggschiff für September

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Huawei hat für 2022 mal wieder ein neues Mate-Flaggschiff geplant. Nach dem Huawei Mate 40 Pro war unklar, ob die Reihe eingestellt wird, denn letztes Jahr gab es kein neues Modell.

Doch es wird im Herbst ein Huawei Mate 50 geben und auch ein RS-Modell ist für 2022 geplant. Das Event in China findet am 6. September statt und in China haben sich schon über 1 Million Menschen für das neue Huawei-Flaggschiff angemeldet.

Was ist mit Deutschland? Wissen wir nicht, das Huawei P50 Pro kam deutlich später zu uns. Die Mate 40-Reihe wurde sogar in Deutschland angekündigt, aber diese Zeiten sind vorbei, der Fokus von Huawei liegt jetzt wieder voll auf China.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir die neue Mate-Reihe erst 2023 bei uns in Europa sehen werden. Huawei hat nämlich keine Eile, denn ohne die Google-Apps und ohne 5G werden diese Smartphones in Europa sowieso kaum noch verkauft.

