Huawei zeigt neue FreeBuds

Es hat sich bereits angedeutet, jetzt ist es offiziell: Huawei hat heute die Freebuds 4i offiziell vorgestellt. Es scheint so eine Mischung aus den alten FreeBuds 3i und den FreeBuds Pro zu sein, jedenfalls bekommen wir auch hier wieder ANC.

Die Huawei FreeBuds 4i unterstützen Bluetooth 5.2, es gibt wie gesagt ANC (mit einem Transparenz-Modus), eine Akkulaufzeit von 7,5 Stunden (mit ANC) und wie bei jedem kabellosen Modell liefert das Case weitere Stunden (insgesamt: 22 Stunden).

Wir sprechen hier über gerade mal 64 Euro (umgerechnet), allerdings wurde das Modell bisher nur für China vorgestellt. Ich vermute aber mal, dass die Huawei FreeBuds 4i in den kommenden Wochen auch nach Deutschland kommen werden. In China findet der Marktstart am 8. Mai statt, womöglich dauert es also noch etwas.

