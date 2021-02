Huawei muss weiter ohne Google auskommen

Die Trump-Regierung führte eine sehr aggressive China-Politik und Huawei rückte dabei als eines der größten Tech-Unternehmen aus China in den Fokus. Man ging sogar so weit, dass man US-Unternehmen einen Handel mit Huawei verbot.

Huawei musste sich also 2019 von Partnern wie Google trennen und obwohl es am Anfang noch ganz gut lief, so zeigen sich jetzt die Konsequenzen. Man hat sich daher sogar von Honor getrennt, die bald mit Google-Apps durchstarten könnten.

Doch Donald Trump ist endlich weg, jetzt wird sicher alles besser? Danach sieht es kurzfristig nicht aus. Die neue US-Regierung gab vor ein paar Tagen an, dass sie die „Entity List“ (auf der sich Huawei befindet) prüfen möchte. Doch Bloomberg berichtet, dass die Demokraten vermutlich einfach so weitermachen werden.

Aktuell hat man zumindest keine Zweifel an den Listen (es gibt zwei, die andere verbietet nur Investitionen in Unternehmen aus China, auf dieser befindet sich nun Xiaomi). Es wird schon einen Grund geben, warum die Unternehmen auf diesen Listen stehen, so Gina Raimondo von den Demokraten. Konkret heißt es:

I understand that parties are placed on the Entity List and the Military End User List generally because they pose a risk to U.S. national security or foreign policy interests. I currently have no reason to believe that entities on those lists should not be there. If confirmed, I look forward to a briefing on these entities and others of concern.