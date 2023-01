Huawei könnte auch ein Ultra-Modell geplant haben

Pro-Smartphones (und Smartwatches) sind mittlerweile etabliert und sogar in der Mittelklasse zu finden. Daher versuchen einige Hersteller ihre Flaggschiffe anders abzuheben, ein Pro+ oder Ultra sind da in der heutigen Zeit doch recht beliebt.

Huawei hat sich beim P40 für ein Pro+ entschieden, beim P50 gab es dann aber nur ein Pro-Modell. Nun könnte es mit der P60-Reihe ein Huawei P60 Ultra als neues Top-Modell geben. Der Fokus des Flaggschiffs liegt dabei natürlich auf der Kamera.

Die P-Reihe ist dafür bekannt, dass Huawei die Kamera ausreizt und gerne mal neue Wege geht. Spielt am Ende des Tages natürlich nur bedingt eine Rolle, da die Geräte weiterhin ohne Google-Apps und 5G in Europa auf den Markt kommen.

Mit dem Huawei P20 Pro hat Huawei damals einen neuen Standard in der Branche gesetzt und Samsung und Apple gezeigt, was möglich ist. Diese Konkurrenz fehlt. Aus technischer Sicht bin ich aber trotzdem mal gespannt, was Huawei zu bieten hat.

Die Ankündigung der Huawei P60-Reihe wird bald erwartet und der Snapdragon 8 Gen 2 ist vermutlich die Basis. Mal schauen, ob Huawei das neue P-Modell auf dem Mobile World Congress 2023 kommenden Monat das erste Mal anteasern wird.

