Huawei auf dem MWC: Das wird unser „größtes Jahr“

Der Mobile World Congress in Barcelona kämpft sich wie alle anderen Messen nach der Pandemie zurück und hofft in diesem Jahr auf einen normalen Ablauf. Und das gelingt nur, wenn man auch ein paar spannende Ankündigungen vor Ort bietet.

Huawei auf dem MWC 2023 vertreten

Auf Huawei kann man sich in diesem Jahr jedenfalls verlassen, denn die haben direkt Halle 1 der Messe gemietet und planen einen imposanten Auftritt. Es soll das bisher „größte Jahr“ auf dem MWC werden, so ein offizieller Sprecher von Huawei.

Was hat Huawei für den MWC geplant? Wir wissen es nicht, aber es ist interessant, dass man so dominant in Europa auftritt. Smartphones dürften allerdings nicht im Fokus stehen, ich rechne wieder mit einem sehr bunten Mix an neuen Produkten.

Was wird uns Huawei vor Ort zeigen?

Bedeutet? Neue Wearables, neue Tablets, vielleicht wieder ein eReader, neue PCs mit Windows, vielleicht noch Kopfhörer, das dürfte es vor Ort zu sehen geben. Und Huawei wird sich vor Ort sicher auch auf die 5G-Geschäftspartner konzentrieren.

Warten wir mal ab, was uns Huawei in Barcelona vorstellen wird und ob hinter dem großen Auftritt auch spannende Produkte stecken. Der MWC 2023 startet am 27. Februar, die meisten Ankündigungen kommen aber in der Regel etwas früher.

