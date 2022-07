Huawei legt beliebte Smartwatch neu auf

Die Huawei Watch 3 Pro ist noch gar nicht so alt, sie wurde erst im Mai für den deutschen Markt vorgestellt. Doch mit der Ankündigung von HarmonyOS 3, wir werden das Update am Mittwoch in China sehen, kommt bald eine neue Version.

Über Weibo hat Huawei verlauten lassen, dass eine neue Version der Huawei Watch 3 Pro kommt und ein Teaser-Video deutet darauf hin, dass es um Navigation geht. GPS hat die aktuelle Version bereits, die Navigation soll aber „unabhängig“ sein.

-->

Neue Huawei Watch 3 Pro für Deutschland?

Stellt sich nur die Frage, ob Huawei das über HarmonyOS 3 realisiert oder ob man tatsächlich neue Hardware benötigt und wie es mit Deutschland aussieht. Uns hat man mitgeteilt, dass das Event diese Woche den Fokus zunächst auf China legt.

Bisher ist also noch unklar, ob die neuen Produkte (wie das MatePad Pro) zu uns nach Deutschland kommen. Ich könnte es mir gut vorstellen, aber würde derzeit auch darauf tippen, dass das dann eher ein Thema für den Herbst sein wird.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro bringt eine wichtige Verbesserung mit Samsung wird in ein paar Tagen neue Produkte zeigen und der Fokus liegt zwar auf den Foldables, aber es kommt auch eine neue Smartwatch. Neben der Samsung Galaxy Watch 5 werden wir in diesem Jahr ein Pro- statt Classic-Modell sehen.…22. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->