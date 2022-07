Huawei plant MatePad Pro mit HarmonyOS für nächste Woche

Huawei hat zu einem Event am 27. Juli geladen, welches teils global, teils in China stattfinden wird. Man darf also davon ausgehen, dass einige der neuen Produkte auch bei uns in Deutschland erhältlich sein werden – wie das neue MatePad Pro.

Über Weibo hat Huawei nämlich schon heute verraten, dass wir ein 11 Zoll großes MatePad Pro mit HarmonyOS bekommen werden. Und das erste Teaserbild zeigt, dass der Fokus wohl auf der Kamera bei diesem sehr großen Buckel liegen wird.

Die ersten MatePads mit HarmonyOS wurden letztes Jahr angekündigt, da gab es auch schon ein Pro-Modell, das war aber 12,6 Zoll groß. Jetzt kommt eine neue und kompaktere Version, was ich begrüße, denn 11 Zoll sind für mich angenehmer.

Der Nachteil ohne Google-Apps bleibt aber auch 2022 und daher könnte dieses MatePad Pro zwar technisch spannend werden, wird aber für viele keine Option im Alltag sein. Schade, das iPad könnte durchaus noch mehr Konkurrenz vertragen.

