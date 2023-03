Huawei hat eine neue Untermarke geplant

Huawei hat zum Event am 23. März in China geladen und wird dort eine neue P60-Reihe und ein neues Foldable zeigen. Es gibt sicher noch mehr Technik zu sehen, es gibt aber vor allem auch eine neue Untermarke namens „Qingyun“ von Huawei.

Zu den ersten Produkten gehört ein Laptop mit der Bezeichnung „G540“, welcher für Stürze optimiert wurde und etwas Feuchtigkeit aushält. Das erste Bild zeigt uns aber ein großes Portfolio an Produkten, die Huawei langfristig damit geplant hat.

Qingyun soll als Marke auch auf den Verpackungen zu sehen sein und das sieht für mich fast nach einem neuen Honor aus. Huawei trennte sich vor einer Weile von der beliebten Untermarke, aber eine Untermarke ist in der heutigen Zeit eben üblich.

Kein optimaler Name für westliche Länder, aber in denen ist Huawei sowieso nicht mehr so präsent. Da der Ruf in China selbst aber auch leidet, immerhin kann man dort ebenfalls kein 5G nutzen, will man wohl eine neue Marke in den Mittelpunkt rücken.

OnePlus bringt das Android-Tablet nach Deutschland OnePlus präsentierte vor ein paar Wochen einige Neuheiten, aber das ging bei uns in Deutschland unter, denn es gab keine Pressemitteilung. Die Agentur von OnePlus schweigt derzeit, weil es sich […]20. März 2023 JETZT LESEN →

-->