Huawei und SMIC: USA gehen gegen Chip-Industrie in China vor

Vor ein paar Wochen haben wir hier über die erfolgreiche Entwicklung der Chip-Industrie in China berichtet, die derzeit von Huawei und SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) angeführt wird. Diese Entwicklung hat man natürlich auch in den USA mitbekommen und direkt Maßnahmen eingeleitet.

Laut Reuters wurden mehrere Unternehmen informiert, dass sie Zubehör für die Fertigung von Chips nicht mehr an SMIC liefern dürfen. Vermutlich geht es der US-Regierung also langsam zu schnell und daher greift sie in diese Entwicklung ein.

China spricht von „wirtschaftlichem Mobbing“

Huawei, SMIC und das Weiße Haus wollten sich nicht öffentlich dazu äußern, aber die chinesische Botschaft in Washington gab auf Nachfrage an, dass die US-Regierung mit den vorgezogenen Argumenten der Sicherheit aufhören und nicht in die wirtschaftliche Entwicklung eingreifen soll. Dies sei „wirtschaftliches Mobbing“.

Dieser Plan wird außerdem „unweigerlich nach hinten losgehen“, allerdings hat man keine ernsten Konsequenzen angekündigt. Auslöser war wohl das Huawei Mate 60 Pro, mit dem der Konzern letztes Jahr zeigte, wie schnell man bei Chips aufholt.

Huawei und SMIC werden dabei angeblich massiv von der Regierung in China mit finanziellen Mitteln unterstützt, die nach dem Ende bei TSMC natürlich ein sehr großes Interesse an einer eigenen Chip-Industrie besitzt. Die Biden-Regierung ist da also nicht anders als die Trump-Regierung, da sind sich US-Politiker oft einig.

Wobei die Republikaner diesen Schritt sogar noch kritisiert haben, denn das geht noch nicht weit genug und die aktuelle Regierung müsse härter durchgreifen, da sonst die nationale Sicherheit gefährdet sei (es ist aber auch schon Wahlkampf).

Am Ende kann die US-Regierung diese Entwicklung natürlich nicht aufhalten, sie kann sie maximal verlangsamen. Das Argument mit der Sicherheit ist vermutlich nur vorgeschoben, das wissen wir alle, es geht darum, dass China bei Chips nicht die Führung übernimmt. Langfristig befeuert man diese Entwicklung damit allerdings.

