Amazon Prime Video: Neuanfang für 2024 ohne Freevee geplant

Amazon startete vor ein paar Jahren ein neues Angebot für Streaming und wollte mit Freevee eine kostenlose Alternative für Amazon Prime Video aufbauen, die sich durch Werbung finanziert. Der Dienst ist seit Sommer 2022 in Deutschland online.

Amazon stellt Freevee komplett ein

Doch obwohl man Freevee letztes Jahr noch gepusht hat, unter anderem mit 7 vs. Wild in Deutschland, wird sich Amazon laut AdWeek schon in den kommenden Wochen davon trennen. Amazon Freevee wird wohl im zweiten Quartal eingestellt.

Das Angebot für eine kostenlose Version mit Werbung fällt aber nicht weg, so die Quelle, denn Amazon wird Prime Video langfristig in drei neue Stufen aufteilen:

Amazon Prime Video: Kostenlos mit Werbung

Kostenlos mit Werbung Amazon Prime Video: Kostenpflichtig mit Werbung

Kostenpflichtig mit Werbung Amazon Prime Video: Kostenpflichtig ohne Werbung

Die kostenlose Stufe wird nicht alle Inhalte von Amazon Prime Video bieten und die anderen beiden Stufen kennen wir, so ist der Dienst gerade aufgebaut. Wobei die Version ohne Werbung in Zukunft „weitere Vorteile“ von Amazon bekommen soll.

Mit dem Schritt zu Werbung bei Amazon Prime Video kam angeblich intern die Frage auf, ob es Freevee noch benötigt und ob das die Kunden nicht verwirrt. Von offizieller Seite gab Amazon auf Nachfrage an, dass Freevee wichtig bleiben wird.

Wie lange? Unklar.

Amazon Prime Video Premium als Ziel

Amazon folgt hier einem erfolgreichen Beispiel von Diensten wie Spotify, die auch eine kostenlose Stufe haben, die Kunden dann in eine Premium-Stufe locken soll. Dieses Ziel gibt es angeblich auch bei Amazon Prime Video. Die kostenlose Stufe ist nicht die lukrative, bei Amazon möchte man lieber zahlende Kunden haben.

Grundsätzlich war das auch ein Gedanke von Freevee, um Kunden zu Prime zu locken, aber da es eine andere Marke ist, ging dieser Plan vermutlich nicht auf.

Klingt für mich alles durchaus logisch, aber es klingt für mich so, als ob Amazon die Kunden langfristig in die teuerste Stufe „locken“ möchte, wenn diese bald weitere „Vorteile“ bekommt. Schauen wir mal, wie das neue Amazon Prime Video aussieht.

